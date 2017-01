Luure: Venemaa töötas väidetavalt viis aastat Trumpi presidendiks aitamise nimel

Vene agentuurid on väidetavalt olnud Trumpi kampaaniaga kontaktis kogu valimiste aja, selgub kõrgelt salastatud luureraporti lisast, mille ametist lahkuv Barack Obama Vene häkkerite tegevuse kohta tellis.

Luureametnikud on lisanud leidudele kahe lehekülje pikkuse kokkuvõtte, et tuua välja Vene agentuuride kahju mõlemale USA parteile ning tõmmata Donald Trumpi tähelepanu juhtumile.

Dokumentidest johtub, et Trumpi ja Vene valitsusliikmete vahel toimus terve valimiste aja suhtlus, sõnas anonüümne luureteenistuja CNN-ile.

Väited olid lisatud kogutud memodena isiku poolt, kes väitis end olevat minevikus USA heaks töötanud Briti luureametnik.

Memod koguti Donald Trumpi kandidatuuri vastaste vabariiklaste ja demokraatide algatatud kampaania käigus, kes palkasid selleks 1990. aastatel Venemaal töötanud MI6 agendi.

Luureteenistuja uurimus algas vabariiklaste presidendivalimiste eelvooru ajal ja seda rahastas vabariiklaste sisene opositsioon. Trumpi presidendikandidaadiks saades liitusid rahastamisega ka liberaalid.

Luureraportile lisatud kokkuvõte ei sisalda detaile kasutatud allikate või meetodite kohta.

Kinnitamata memo andmetel on Venemaa töötanud viimase viie aasta jooksul selle nimel, et valmistada ette Trumpi presidendiks saamist. Trumpile pakuti väidetavalt altkäemaksu erinevate soodsate kinnisvaratehingutega Venemaal (ta loobus neist).

Memos leidub ka Trumpi eraelu kompromiteerivaid seiku.

Endine Senati alamkoja liider Harry Reid nõudis 11 päeva enne valimisi kirjas FBI ülemale James Comeyle memode avaldamist: «Suhtlusest teie ja teiste riikliku luure juhtivate ametnikega on saanud selgeks, et teie käes on plahvatuslikku informatsiooni lähedastest sidemetest ja koostööst Donald Trumpi, tema nõunike ja Vene valitsuse vahel. Avalikkusel on õigus seda teada.»

Kuigi luureametnikud on kindlad, et Vene häkkerid ei mõjutanud hääletamist ega hääletamiseks kasutatud tehnikat, ei ole võimalik mõõta e-kirjade lekitamisega ja valeinformatsiooni levitamisega kaasnenud mõju valijate otsustele.

Dokumendid salastatud infoga ringlesid senaatorite ja luureametnike seas juba kuid. Neile ligi pääsenud ajakirjanikud ei saanud aga dokumentide sisule nädalate kaupa mingit kinnitust.

Eelmisel kuul tellis president Barack Obama viimaks luureagentuuridelt täieliku ülevaate Venemaa osalusest valmiste häkkimisel. Eelmisel nädalal avaldatud raportist selgub, et Vladimir Putin andis käsu alustada mõjutegevust 2016. aasta USA presidendivalimiste kallutamiseks.

Tegevuse eesmärk oli õõnestada rahva usku demokraatliku protsessi toimimisse, määrida Hillary Clintoni nime ja kahjustada tema valimispotentsiaali.

Trump eitas süüdistusi, postitades Twitteris: «LIBAUUDISED – TÄIELIK POLIITILINE NÕIAJAHT!»