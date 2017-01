Allikad: Vene agendid jälgisid väidetavalt Trumpi perverssetes seksuaalsetes aktides

Lugu läks liikvele eelmisel suvel, mil Washingtonis hakkasid levima kuulujutud, et Donald Trump jäi ärireisil Moskvasse ebasündsa seksuaalkäitumisega Vene luurele vahele.

Ühe versiooni kohaselt, mida rääkis kõrgetasemeline Obama administratsiooni diplomaat, korraldas Vene luure seksuaalsete kinnismõtetega Trumpile õhtu prostituutidega. Tegevust salvestasid peidetud kaamerad ja mikrofonid.

Asjale andis ebameeldiva nüansi üks detail – Trump oli osalenud seksuaalaktis, mis hõlmas «kuldset dušši» ehk uriini.

Newsweeki väitel selgub Vene häkkimiste mõju uurivast Ühendriikide julgeolekuteenistuste raportist, et Vene FSB agendid tõesti jälgisid Trumpi osalust pervessetes seksuaalaktides.

Raporti teatel väidab FSB, et Trump kaasas mitut prostituuti, kes tema ees «kuldset dušši» ehk urineerimist tegid.

Juhtum leidis väidetavalt aset 2013. aastal Moskva Ritz Carlton hotelli presidendisviidis, kus varem olid ametliku visiidi käigus ööbinud ka Barack ja Michelle Obama.

Trumpi eesmärk oli rüvetada urineerivate prostituutidega voodit, kus presidendipaar oli maganud. Hotelli personal on juhtumit kinnitanud.

Raportis esitatud süüdistused ja allikad ei ole ametlikult kinnitust leidnud. Kindel on see, et president Barack Obamale ja Donald Trumpile esitatud raporti kaheleheküljelises kokkuvõtes on kirjas, et Vene luurel on Trumpi kohta isiklikku ja äriliselt kompromiteerivat materjali.

Endise CIA juhi John McLaughini sõnul ei tohiks kiirustada raporti üle otsustamisega, kuni ei ole tehtud põhjalikumat analüüsi.

Kuid Vene luure valduses olev isiklikult kompromiteeriv materjal võib selgitada Trumpi pooldavat suhtumist Venemaasse.

«Trumpi aastate jooksul täheldatud kummaline käitumine Venemaal annab [Vene] võimudele vabariiklaste presidendikandidaadi kohta piisavalt piinlikku materjali, et talt soovi korral [ükskõik mida] välja pressida,» kirjutab raporti anonüümne allikas.

Kuid väljapressimine muudaks juhtumi, mis muidu hõlmaks vaid veidrat seksuaalkäitumist, rahvuslikuks julgeolekuriskiks. Ning raport rõhutas seda, mida Ühendriikide luure oli öelnud juba nädalaid – Trump ja tema sisering said regulaarselt Kremlilt teavet demokraatide ja teiste poliitiliste rivaalide kohta.

Raportist ilmnes ka Venemaa aastatepikkune huvi Clintonite vastu, mis algas juba ajal, mil Bill Clinton president oli. FSB kogus aastaid Hillary Clintoni kohta materjali, kuid demokraadi hotellitubadesse lutikate paigutamine ei andnud mingeid erilisi kompromiteerivaid tulemusi.

Kõige suurema süüdistuspotentsiaaliga avastus seisnes Clintoni sõnades, mis «mõnes aspektis käisid tema praeguste seisukohtade vastu».

Raportist selgub, et üks Kremli vanemametnik on kinnitanud, et Clintoni järel luuramist koordineeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes tegutses Vladimir Putini juhiste kohaselt.

Pole kindel, mil määral uus raport Trumpi administratsiooni mõjutab. Tegemist võib siiski olla ka võltsinguga, mis ei oleks Venemaa levitatavate libauudiste valguses ebatavaline.

Täispikkuses luureraportit saab lugeda siit.