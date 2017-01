Valgevene ei näe Astravetsi tuumajaamas ohtu

Saadiku vastu võtnud seimi esimees Viktoras Pranckietis kutsus omakorda üles lubama ehitusele rahvusvahelisi vaatlejaid ja väljendas muret korduvate vahejuhtumite pärast tuumajaama ehitusel.

Pärast kohtumist ütles Karol, et tuleval nädalal saabub Valgevenesse Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) missioon hindama valitud ehitusplatsi turvalisust.

«IAEA missioon saabub lähiajal. Ootasime seda aasta lõpus, kuid see saabub 16.-20. jaanuaril,» ütles Karol seimis ajakirjanikele.

Diplomaat märkis, et Astravetsis toodetavat energiat kasutatakse riigis muret tundmata, muutmaks energiaallikaid mitmekesisemaks ja vähendamaks gaasi tarbimist. Ta kinnitas, et jaam tuleb ohutu ja selle pingetaluvust on juba testitud, kuid jättis mainimata testide tegija. Rajatist ehitab Vene ettevõte Rosatom.

Valgevene ehitab kahte tuumareaktorit, mõlemad võimsusega 1200 megavatti, Astravetsi, mis asub Leedu pealinnast Vilniusest ainult 50 kilomeetri kaugusel. Esimene reaktor peaks lülituma võrku 2018. aastal ja teine 2020. aastal.

Leedu määras 4. jaanuaril ametisse erisaadik Darius Degutise, kelle ülesanne on koordineerida Leedu sise- ja välisriiklikku tegevust Valgevenesse ehitatava Astravetsi tuumajaama asjus. Leedu hinnangul tuleks tuumajaama projekt peatada, sest selle turvalisus on küsimärgi all ning seetõttu ohuks kogu regioonile.