Senatis alustati Trumpi ministrikandidaatide kuulamist

Vabariiklasest senaator pidi end korduvalt kaitsma 1980. aastatel tehtud ütlustega seotud rassismisüüdistuste eest. Sessionsi küsitlemist segasid korduvalt inimõiguslaste protestid, kelle arvates ei ole mees varem suutnud inimõiguste järgimist tagada.

«Need süüdistused on täiesti valed,» sõnas ta senati justiitskomisjonile. «Minus ei olnud mingit vaenulikkust ega rassist lähtuvaid ideid, milles mind süüdistati. Mul ei olnud neid.»

1980. aastatel üritas Sessions pürgida föderaalkohtunikuks, kuid rassismisüüdistuste tõttu kukkus tema kandidatuur läbi. Sessionsi sõnul oli tegemist organiseeritud jõupingutusega tema ametissemääramise tõkestamiseks.

Tulevane võimalik justiitsminister vastas küsimustele piinamiste, abordi, geiõiguste ja migratsiooni kohta, mille suhtes ta on võtnud konservatiivse hoiaku.

Sessions tõi kuulamisel välja ka seisukohti, mis on vähemalt osaliselt vastuolus mõnede Trumpi poolt valimiskampaania ajal tehtud avaldustega. Muu hulgas kinnitas ta, et ei toeta moslemite riiki sisenemise keelustamist ega ka terrorismis kahtlustatavate ülekuulamisel piinavate võtete kasutamist. Nende seas pidas ta silmas ka matkeuputamist.

Sessions sõnas senati ees, et justiitsministrina on ta valmis ütlema presidendile «ei», kui too pingutab üle.

USA valitsuse eetikakomisjoni teatel pole mitmed Donald Trumpi esitatud valitsuskabineti liikmed esitanud vajaminevaid andmeid huvide konfliktide vältimiseks mõeldud uurimise raames, kuigi vabariiklastest senaatorid tahavad järgmisel sel nädalal korraldada kandidaatide küsitlemiseks vähemalt üheksa istungit.

USA Valitsuseetika Ameti (OGE) juht Walter Shaub kirjeldas laupäeval senati liidritele saadetud kirjas mitme kandidaadi praegust staatust eetikajuurdluses ning väljendas muret kõnealuste uurimiste vähesuse pärast, kuigi ärakuulamise istungid toimuvad peatselt. Trumpi valitud kandidaatide seas on mitmeid miljonäre ja miljardäre.

Kongressi mõlemas kojas enamuses olevad vabariiklased tahavad ametissekinnitamise protsessis suruda läbi nii palju Trumpi kandidaate, kui võimalik, et tema meeskond oleks ametis peatselt pärast seda, kui Trump vannutatakse 20. jaanuaril presidendiks.

Demokraatide hinnangul vabariiklased tormavad ning neil pole mõnest kandidaadist vajalikku informatsiooni.