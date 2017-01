«Tüütule veganile» keelati Šveitsi passi saamine

42-aastane Hollandis sündinud Nancy Holten kolis Šveitsi kaheksa aasta vanusena. Ta kõneleb soravalt Šveitsi saksa keelt ja tema lastel on Šveitsi kodakondsus. Kuid sellegipoolest keelduti talle passi väljastamast.

Loomaõiguslane on pidanud avalikku kampaaniat selliste kohalike traditsioonide vastu nagu lehmakellade kandmine ja sigade võidujooks.

Proua Holten on kohalikke Aargau kantoni elanikke oma vaadete kuulutamisega aga häirima hakanud.

«Lehmakellad teevad saja detsibelli valjust heli. See on võrdeline suruõhuhaamriga. Ka meie ei tahaks selliseid asju enda kõrvade äärde kõlisema,» ütles Holten kohalikule meediale.

«Loomad kannavad enda kaela ümber viiekiloseid raskusi. See põhjustab hõõrdumist ja tekitab nende nahale põletusi,» jätkas ta.

Šveitsis saavad kohalikud elanikud öelda oma hääle isikute passitaotluste osas. Proua Holteni esimene katse passi saada oli 2015. aastal, mil ta taotlus küll rahuldati riigivõimude poolt, kuid lükati tagasi 144 kohaliku vastuhäälega 206st.

«Ma arvan, et olin liiga närvidele käiv ja rääkisin liiga tihti suu puhtaks,» ütles Holten The Localile, lisades, et tema eesmärk ei olnud Šveitsi traditsioone hävitada. Tema teod olid ajendatud loomade heaolust.

Kohaliku Šveitsi Rahvapartei esimees Tanja Suter väitis aga, et proua Holten on lobasuu ning kohalikud ei soovi anda naisele kodakondsust, kui ta inimestele närvidele käib ja traditsioone ei austa.

Proua Holteni teine katse kodakondsust saada lükati tagasi eelmise aasta novembris ja tema taotlus on nüüd saadetud edasi Aargau kantoni ringkonnakohtusse, kus see võidakse siiski rahuldada.