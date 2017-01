Obama pärand: mida ta saavutas ja mida mitte?

Obama terivshoiureformi vastane meeleavaldaja. Foto: Mark Wilson/Getty Images/SCANPIX

Paljud ameeriklased, kes ülistasid Obamat kui uue poliitikute põlvkonna tõrvikukandjat, pettusid tema poliitikas, kuvand Obamast kui poliitika superstaarist ning lootuste ja muutuste kehastusest mõranes.

Alla maagiliseks peetava 50 protsendi langes Obama toetus juba vähem kui aasta pärast ametisse astumist, kui viidati ennekõike presidendi sõnade ja tegude konfliktile ning vähestele käegakatsutavatele saavutustele.

Erinevate olulisemate uuringute küsitluste keskmist arvutava Real Clear Politicsi andmetel lõpetab Obama ametiaja ligi 54-protsendilise toetusega, negatiivse hinnangu tema ametiajale andis 41 protsenti ameeriklastest. Obama majanduspoliitikat peab edukaks 44 ja välispoliitikat 46 protsenti ameeriklastest.

Sellest hoolimata on koguni 56 protsenti ameeriklasest seisukohal, et riik on Obama juhtimisel liikunud vales suunas. Obama kurssi hindab õigeks 31 protsenti ameeriklastest.

Meeleavaldaja nõudmas Valge Maja ees Guantánamo kinnipidamisasutuse sulgemist. Laager tegutseb endiselt. Foto: NICHOLAS KAMM/AFP/SCANPIX

Täidetud ja täitmata lubadustest

Obama ise on tabavalt öelnud, et valitsemine on keerulisem kui valituks saamine. Tema olukorda võib võrrelda ka mägironimisega – Obama jõudis tippu enne eelmäestikku nii-öelda läbi töötamata ja tipus tabasid teda aklimatiseerumisraskused.

Vaadates valimislubadusi nii 2008. kui ka 2012. aastast, on Pulitzeri preemiaga pärjatud veebilehe PolitiFact kalkulatsioonide kohaselt Obama enam kui 500 lubadusest täitnud täielikult 48 protsenti.

Osama bin Laden. Foto: MAZHAR ALI KHAN/AP/Scanpix

Täidetud lubadustest võib olulisemateks pidada Osama bin Ladeni tapmist 2011. aastal USA eriväelaste poolt ning Obamacare’iks ristitud tervishoiureformi, mille Trump on lubanud presidendiks saades tühistada. Välispoliitilistest saavutustest võib esile tõsta Iraaniga saavutatud tuumakokkulepet, millega islamivabariik on jäänud vähemalt seni tuumarelvata.

24 protsenti lubadustest jättis Obama täitmata. Näiteks on talle ette heidetud suutmatust taastada ameeriklaste lootus paremale tulevikule ja tuua kaasa muutusi riigivalitsemises. Samuti suutmatust sulgeda kurikuulsat Guantánamo kinnipidamisasutust ning ellu viia lubatud maksureforme.

Samuti ei viinud ta ellu lubadust lõpetada sõda Iraagis ja Afganistanis. Tõsi, osa nende kahe riigiga seotud veksleid Obama siiski täitis. Seetõttu leiab mõlema riigiga seotud lubadusi nii täidetud, täitmata kui ka kompromissiga lõppenud lubaduste seast.

PolitiFacti arvutuste järgi lõppes Obama kõigist lubadustest 28 protsenti kompromissiga. Näiteks on kompromissiks hinnatud Obama Hiina-poliitikat aga ka lubadust hävitada terroriorganisatsioon Al-Qaeda. Nõrgenenud rühmitus tegutseb endiselt edasi, kuid selle asemel on esiterroriorganisatsiooniks tõusnud hoopis ISIS.

Võimalus lubadusi ellu viia oli Obama jaoks kergem kuni 2010. aasta vahevalimisteni, mille tulemusena jäid seni Kongressi mõlemat koda kontrollinud demokraadid alamkojas vähemusse.

2014. aasta valimiste järel läks vabariiklastele ka kontroll senati üle. Pärast seda jäid paljud Obama algatused toppama Kongressi, mille esindajatekoda kui ka senat on praeguseks kindlalt vabariiklaste käes.

Venemaa president Vladimir Putin ja USA riigipea Barack Obama 2015. aastal New Yorgis ÜRO Peaassamblee ajal kohtumas. Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX

Obama teise ametiaja needus

Ühendriikide presidentide puhul räägitakse palju räägitud teise ametiaja needusest. Tagasilöögid jäävad saatma ka Obama teist ametiaega, kuigi teda ei tabanud sellised skandaalid nagu Ronald Reaganit (Iraan-kontra afäär), Bill Clintonit (Monica Lewinsky skandaal) ja Richard Nixonit (Watergate’i juhtum).

Vladimir Putin. Foto: Aleksei Nikolski/RIA Novosti/SCANPIX

Üks põhjus, miks võib Obama puhul rääkida teise ametiaja needusest, on Süüria. 2012. aastal teatas Obama kavast rünnata Süüriat, et karistada Bashar al-Assadi režiimi keemiarelva kasutamise pärast. Obama taganes lubadusest, kuigi Ühendriigid on Süürias ka sõjaliselt sekkunud, viies riigis läbi droonirünnakuid.

Obama nõrkust Süüria konflikti lahendamisel on kasutanud ära Vene president Vladimir Putin, kellest praegu sõltub kogu konflikti edasine käik ja võimalik lahendus. Ühendriigid on aga surutud vähemalt esialgu tagaplaanile.

Omamoodi tõestuseks, et Putin on Obama maailmaareenil üle mänginud, võib pidada ka asjaolu, et Obama esimesel ametiajal kolmel korral maailma mõjukamaks inimeseks valinud Forbes on viimasel neljal aastal sama tiitli andnud Putinile.