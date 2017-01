USA välisministrikandidaat: Venemaa on eiranud USA huve

«Maailmas austust ja tähtsust otsiva Venemaa viimased tegevused on eiranud Ameerika huve,» ütles Tillerson senaatorite küsimustele vastates. Tillerson ei täpsustanud, mida ta konkreetselt silmas peab.

«Venemaa kujutab täna ohtu,» ütles Tillerson. «Meie NATO liitlastel on õigus olla häiritud taasärkava Venemaa pärast.»

Tillersoni sõnul tuleks Venemaaga teha koostööd seal, kus ühised huvid seda võimaldavad. Ta tõi näiteks võitluse terrorismiga. «Me peaksime otsima neid võimalusi,» ütles Tillerson, kelle sõnul tuleb eriarvamuste korral kaitsta USA ja selle liitlaste huve.

Välisministrikandidaadi sõnul peab Venemaa teadma, et USA peab kinni oma liitlaskohustustest. Samuti ütles Tillerson, et Venemaa tuleb oma tegevuse tõttu vastutusele võtta, täpsustamata taas kord konkreetselt, mille eest.

Lisaks Venemaale peatus Tillerson pikemalt Hiinal, keda Trump on nimetanud Ühendriikide pearivaaliks maailmas.

«Hiina on näidanud valmidust tegutseda oma huvides, mis on kohati põhjustanud konflikti Ameerika huvidega,» lausus Tillerson, kelle sõnul peaks USA välispoliitika Hiina suhtes tuginema reaalsusele, mitte lootustele. Samuti heitis Tillerson Pekingile ette, et nad pole ohjeldanud Põhja-Koread.

64-aastane Tillerson vajab välisministriks saamiseks senati heakskiitu. Mõned vabariiklased ja demokraadid on väljendanud muret Tillersoni tihedate sidemete pärast Vene võimuladvikuga.

Tillerson on maailma suurima naftakompanii ExxonMobil pikaaegne juht, kes alustas karjääri firmas 1975. aastal. Ettevõtet on ta varem nimetanud Ameerika unelma kehastuseks. Trump on kiitnud Tillersoni väidetavat laialdast kogemust ja sügavat arusaamist geopoliitikast. Ärimehena on Tillerson ajanud asju üle kogu maailma, näiteks Saudi Araabia, Jeemeni ja Venemaaga.

President Vladimir Putin on andnud Tillersonile Sõpruse ordeni. Avalikus sektoris tal kogemus puudub ning just asjaajamises Venemaaga nähakse potentsiaalset huvide konflikti. Näiteks on ameeriklasel isiklikud sidemed Venemaa naftahiiu Rosneftiga. Ka on Tillerson kritiseerinud Venemaale pärast Krimmi annekteerimist kehtestatud sanktsioone.

Aastate jooksul on Tillerson vabariiklaste erakonda heldelt toetanud: aastal 2012 rahastas ta tollast presidendikandidaati Mitt Romneyt 50 000 dollariga, mullu suvel annetas Jeb Bushiga seotud organisatsiooni heaks.

Aastal 2015 paigutas ajakiri Forbes Tillersoni kui Exxoni juhi maailma kõige mõjuvõimsamate inimeste seas 20. kohale. Peale Exxoni on Tillersoni kujunemisloole avaldanud suurt mõju kuulumine skautide sekka – viimaste heaks on ta karjääri tehes annetanud rohkelt aega ja raha.