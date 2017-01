Mehhiko president soovib Donald Trumpiga häid suhteid

President Peña Nieto märkis, et Mehhiko on valmis kõnelusteks kaubandussuhete, turvalisuse ja migratsiooni küsimustes, kuid aluspõhimõtted nagu enesemääramisõigus ei kuulu arutamisele.

"Näiteks see müüri puudutav küsimus. Loomulikult me ei kavatse selle eest maksta: Mehhiko võib investeerida turvalisemasse piiri, kuid mitte müüri," ütles president diplomaatidele peetud kõnes.

Peña Nieto sõnul pole tema valitsus ühtlasi rahul Trumpi tegevusega, kes kasutab Mehhiko välisinvestorite mõjutamiseks "hirmu ja ähvardusi".

President märkis, et riikidevaheliste läbirääkimiste käigus peab Ühendriigid võtma omapoolse vastutuse ebaseaduslike relvade ja kuritegeliku raha sissevoolu eest Mehhikosse.

Trump lubas kolmapäeval, et jätkab palju vastuolu tekitanud kava ehitada Ühendriikide lõunapiirile tara ning et selle maksumus tuleb lõunanaabril Mehhikol Washingtonile hüvitada.

"Võiksin oodata umbes poolteist aastat, kuni me lõpetame oma läbirääkimised Mehhikoga, mille me käivitame viivitamatult pärast ametisse asumist, ent ma ei taha oodata," ütles Trump pressikonverentsil.

"Me asume ehitama," sõnas ta. "Mehhiko hakkab mingil kujul - ja võimalikke kujusid on palju - hüvitama meile ja nad hüvitavad meile tara maksumuse," ütles Trump. "See juhtub. Kas siis maksuna või maksena."

Trumpi jõulise sõnavõtu peale kukkus Mehhiko peeso ligi protsendi, makstes 22,20 peesot dollari eest. Mehhiko valuuta langes teisipäeval ajalooliselt madalale tasemele 22 peeso tasemel, märkis kommertspank Citibanamex.

Peeso alustas langemist kohe pärast Trumpi valimisvõitu, kui investoreid tabas kartus, et USA kehtestab täiendavaid makse ettevõtetele, mis viivad töökohti Mehhikosse. Samuti ähvardas Trump ümber vaadata Põhja-Ameerika Vabakaubandusleppe (NAFTA).

Eelmisel nädalal tühistas USA autotootja Ford plaani rajada Mehhikosse 1,6 miljardit dollarit maksev autotehas, mida Trump oli kritiseerinud. Ettevõtte teatel langetati otsus "ärihuvide pinnalt".

Vabariiklasest kinnisvaramagnaat, kes asub 20. jaanuaril Valgesse Majja, ähvardas läinud nädalal kehtestada täiendavaid makse General Motorsile ja selle Jaapani konkurendile Toyotale.

Trump kordas kolmapäeval, et kehtestab "tohutu piirimaksu" neile ettevõtetele, mis viivad töökohti välismaale.