Poola välisministri jaoks on maailmas riik nimega San Escobar

Sotsiaalmeedias hakati Waszczykowskit kohe tögama, et ta kohtus olematu riigi esindajatega, edastab The Independent.

Juhtum sai alguse kui Poola välisminister sõnas New Yorgis meediale, et ta kohtus Kariibi mere piirkonnas asuvate riikide nagu Belize ja San Escobar esindajatega, et saada nende toetus Poola kandidatuurile ÜRO Julgeolekunõukogusse ajavahemikuks 2018 – 2019.

Waszczykowski selgitas hiljem, et ta oli väsinud ja San Escobar oli lihtsalt sõnavääratus.

Poolaka sõnul tahtis ta San Escobari asemel öelda hoopis Saint Kitts ja Nevis, mis on kahest saarest koosnev Kariibi mere saareriik. Hispaania keeles kannab see riik nime San Cristobal y Nieves ja talle meenus see nimi, kuid ta ütles seda valesti.

«Pärast 22 tundi lennukis ja mitmeid ümberistumisi ei ole vaim enam terav nagu pliiats ja selle tõttu on keeleäpardused kerged tekkima,» sõnas Waszczykowski.

Sotsiaalmeedias hakkasid poolaka keelevääratuse tõttu levima naljad hashtagi #SanEscobar all, sinna oli pandud näiteks selle «uue riigi» väljamõeldud lipp ja asukoht. Samuti kirjutati, et Poola peaks San Escobariga kiiremas korras looma diplomaatilised suhted.

Ühes tviidis öeldis, et San Escobar toetab Poola kandidatuuri ÜRO Julgeolekunõukogusse.

Samuti on sotsiaalmeedias pilte, milline võib San Escobar välja näha ning enamiku nägemuse kohaselt on see paik nagu päikesepuhkuseks loodud, sest seal on idüllilised liivarannad, meri ja soe kliima.

Veel ühes tviidis teatati, et on olemas väljaanne San Escobar Times ja see kirjutas, et Poola jalgpallikoondisest sai San Escobari jalgpallikoondis.