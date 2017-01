Video: venelasest «libahunt» tappis 81 naist

Venemaa Föderaalse uurimisbüroo teatel pani Siberis Irkutski oblastis Angarskis politseinikuna töötanud Popkov, kes kannab Libahundi hüüdnime, naiste tapmised toime ajavahemikul 1994 – 2000, edastab Sky News.

Tapetud olid 17 – 38-aastased, ta vägistas nei enne tapmist, milleks ta kasutas kirvest, nuga või kruvikeerajat.

Nüüd paljastus, et lisaks varem omaks võetud 22 naise tapmisele, tunnistas mees nüüd veel 59 naise tapmist.

Vene meedia teatel on Popkov Venemaal kõige suurema ohvrite arvuga sarimõrvar. Talle järgnevad Andrei Tšikatilo, kes kannab Rostovi lihuniku hüüdnime, oma 53 ohvriga ja «malelaua tapja» Aleksander Pišuškin, kes tappis 49 inimest.

Venemaa uurimisbüroo esindaja Karina Golovaševa sõnul oli neil esmalt segadus, et kui suur võib Popkovi ohvrite arv olla, kuid kuna sarimõrvar kinnitas, et ta tappis veel 59 naist, siis koos 22 varasema ohvriga on tapetute arv kokku 81.

Uurimise kohaselt kandis Popkov mõrvu toime pannes politseivormi, ta valis välja baarist, ööklubist või restoranist lahkunud joobes naised, pakkudes neile, et viib nad politseiautoga nende koju.

Popkov sõidutas naised tegelikult tühermaale või metsa, kus ta neid ründas ja kuhu ta nende alasti surnukehad jättis.

Venemaa meedia hakkas meest kutsuma Libahundiks, kuna ta tegutses öisel ajal ja röövis oma ohvrid, viies nad linnast kaugemale.

Venemaa politsei ei suutnud kohe Popovi poolt toime pandud mõrvasid lahendada, üheks takistuseks oli DNA-testi mittettegemine oma töötajatele, kaasa arvatud Popovile.

Kui lõpuks kõiki Angarski politsenikke oli uuritud, ilmnes et mõrvapaikadest leitud DNA klapib Popkovi omaga.

Popkovi kolleegid arreteerisid ta 2012. aasta juunis ja ta selgitas neile, et ta puhastas linna tänavaid prostituutidest.