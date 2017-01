Poola opositsioon jätkas parlamendiprotesti

Kodanikeplatvormi (PO) rahvaesindajad hõivasid parlamendihoone detsembri keskel, protestides võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) otsuse vastu piirata ajakirjanike ligipääsu parlamendiistungitele, millest PiS on nüüdseks taganenud.

Tänini kestab aga opositsiooni protest eelarvehääletuse vastu, mida opositsioon peab seadusvastaseks.

Opositsioon nõuab uut hääletust, kuna võimuerakond võttis eelnõu detsembris vastu parlamendihoone teises saalis, sest istungitesaal oli opositsiooni valduses.

PiS-i väitel oli hääletus igati seaduslik ning kolmapäeval peaks parlament pärast talvevaheaega taas tööd alustama.

PO esimees Grzegorz Schetyna tegi kolmapäeval ettepaneku istungite algus 18. jaanuarini edasi lükata, et vahepealse aja jooksul patiseisule lahendus leida.

PiS-i parlamendifraktsiooni esimees Ryszard Terlecki oli ettepanekuga nõus, kuid tingimusel, et opositsioon lõpetab kõigepealt istumisstreigi.

«Tegelikult ei ole see uus ettepanek,» ütles Schetyna. «Nad tahavad, et me parlamendisaalist lahkuksime, kuid ei paku meile vastu midagi uut.»

PiS-i esimees Jarosław Kaczyński on nimetanud opositsiooni streiki riigipöördekatseks.

Opositsiooni toetavad tänavameeleavaldused ning rahvaliikumine Demokraatia Kaitse Komitee ja teised kodanikeühendused.

FOTO: AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix

FOTO: AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix

FOTO: ALIK KEPLICZ/AP