USA luure: Trumpi-lekked ei pärine meilt

Ühendriikide luureametnikud esitasid möödunud nädalal nii Trumpile kui president Barack Obamale kokkuvõtte võimalike piinlike süüdistuste kohta, teatasid CNN, The New York Times ja muu meedia.

Clapperi avalduses on öeldud, et rääkis Trumpiga telefonitsi kinnitamata süüdistustest, et vabariiklase abid mängisid USA valimiste võitmiseks kokku Kremliga, ning et Venemaal on kompromiteerivat teavet Trumpi kohta.

«Sel õhtul oli mul võimalus arutada presidendiks valitud Trumpiga viimaseid meediakajastusi meie reedese briifingu kohta,» lausus Clapper.

«Ma väljendasin oma sügavat jahmatust ajakirjanduses ilmunud lekete kohta ning me jõudsime mõlemad üksmeelele, et need on äärmiselt kahjulikud meie riigi julgeolekule,» märkis ta.

Trump tõrjus eilsel pressikonverentsil raevukalt süüdistusi sidemetest Venemaaga ning ründas sellega seoses USA luureagentuure ja meediat.

Kuid Clapperi sõnul ütles ta tulevasele presidendile end kahtlevat, et leke lähtub luurekogukonnast.

«Ma rõhutasin, et see dokument ei ole USA luurekogukonna toode, ning et ma ei usu, et lekked sealt pärinesid,» lausus Clapper.

«Luurekogukond ei ole andnud mingit hinnangut dokumendi usaldusväärsuse kohta ning me ei tuginenud sellele oma järeldustes mitte mingil moel,» lisas ta.