Breivik üritab leida kohtingukuulutuste kaudu naist, kes tema ideoloogiat levitaks

«Ta on lõpule viinud aktiivse faasi ning töötab nüüd oma projekti kallal kui ideoloog ja kirjanik, üritades luua võrgustikke,» ütles eile Norra peaprokurör Fredrik Sejersted.

«Kahjuks on põhjust karta, et Breiviku ideoloogiline projekt läheb plaanipäraselt.»

Breivik on kaalunud võimalust kasutada neonatside kohtingukuulutusi oma ideoloogia levitamisel, selgus süüdimõistetu kirjutatud kirjast, mida vanglaametnikud läbi loevad.

Oma toetajatele adresseeritud kirjas sõnas Breivik, et tema väljavalitu peaks hakkama tegelema tema tekstide avaldamisega.

Peaprokuröri sõnul tuleb Breivikut võrgustike loomisel takistada.

«Märgata peaks olema pikaleulatuvaid dramaatilisi muutusi, et teda ei saaks pidada enam ohtlikuks,» ütles psühhiaater Randi Rosenquist detsembris avaldatud raportis.

FOT: LISE AASERUD/AFP/Scanpix

Norra kohus asus teisipäeval uurima riigi apellatsioonikaebust, milles vaidlustatakse varasema kohtu seisukoht, et Breivikut on vangis koheldud ebainimlikult.

Alama astme kohus otsustas aprillis, et Breiviku inimõigusi rikuti, kui teda koheldi vanglas ebainimlikult. Otsus põhjustas 77 inimest tapnud massimõrva ohvrite omastele suurt pahameelt.

FOTO: LISE AASERUD/AFP/Scanpix

Breivik sooritas 2011. aasta 22. juulil kaks rünnakut: esmalt tappis ta kaheksa inimest Oslos valitsushoone lähistele paigutatud pommiga. Seejärel avas politseinikuks riietunud Breivik tule Tööpartei noortelaagris Utøya saarel. Ümbritseva jääkülma vee tõttu lõksu jäänud teismelistel polnud kuhugi põgeneda. Breivik mõrvas saarel 69 inimest. Tegemist on suurima veretööga Norra pinnal pärast Teist maailmasõda.

Breivik tunnistas, et ta on neonats ja tappis oma ohvrid põhjusel, et nad väärtustasid multikultuursust. 2012. aasta augustis määrati talle 21-aastane vangistus, mida saab pikendada, kui teda peetakse ohuks.