Washington Post: Trumpi raporti autor on endine briti luuretöötaja

Raport koosneb reast allkirjastamata memodest, mis on tõenäoliselt kirjutatud vahemikus juunist detsembrini möödunud aastal.

Steele mitte ainult ei koostanud seda raportit, vaid ka organiseeris materjali jõudmise USA ja Euroopa õiguskaitse organiteni, teatas teemaga kursis olev allikas Washington Postile.

Steele'i äripartner Christopher Burrows ütles eile, et ei saa väidet, et raporti koostas Orbis, ei kinnitada ega ümber lükata.

Steele'i varasem renomee luureringkondades on olnud hea, endise CIA töötaja John Sipheri sõnul on Steele ka mitu aastat Venemaal töötanud.

Briti LinkedIni konto mehe eelnevalt peetud ametiposte ei ava. Luuretöötajate puhul on tavaline, et nad esitlevad kattevarjuna diplomaatilisi ametiposte.

Orbise-laadsed eraluurefirmad on viimasel ajal aina populaarsemaks muutumas. Firma veebilehel märgitakse, et Orbise Business Intelligence'i asutasid 2009. aastal endised briti luuretöötajad. Ettevõtte tegevusalaks on anda oma klientidele strateegilist nõu, korraldada luureandmete kogumist ja viia läbi keerukaid rahvusvahelisi uurimisoperatsioone, kasutades selleks nende globaalset ekspertide võrgustikku.

«Me ei ihu mingit poliitilist sõjakirvest,» ütles Burrows, lisades, et nad täitsid vaid nende kliendi seatud ülesannet. Ta ütles, et nende töötamise viis on järgmine: kui klient palub Orbisel midagi uurida, siis me kõigepealt vaatame, mis info olemas on ja siis võrdleme oma leide muude asitõenditega.

Siiani ei ole FBI suutnud raporti sisule, sealhulgas väitele, et Trumpi advokaat Michael Cohen käis Kremli ametnikega Tšehhis kohtumas, kinnitust leidnud. Ka Cohen ise on vastava väite ümber lükanud.

Trumpi enda sõnul ei vasta raporti sisu samuti tõele, seda on eitanud ka Venemaa.