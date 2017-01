Venemaa paigutas Moskva kaitseks uusimad õhutõrjeraketid

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et pealinna juurde paigutati S-400ga varustatud õhukaitserügement. Teine samasugune lisanduvat lähiajal. Hetkel asuvad relvad kohaliku meedia andmeil Moskvast lõunasse jäävas Podalski linnas. Ministeerium teatas, et süsteeme mehitavad sõjaväelased alustasid oma lahingteenistust eile.

Ameti andmeil on raketid mõeldud selleks, et kaitsta kriitilist infrastruktuuri – nagu sillad, elektrijaamad ja raudtee – vaenlase õhulöökide eest. Samas jäeti täpsustamata, kes see «vaenlane» täpselt võiks olla.

S-400 – mida Venemaal tuntakse ka nime «Triumf» all – on riigi kõige arenenum maa-õhk tüüpi raketisüsteem, mis võib tabada sihtmärki kuni 400 kilomeetri kaugusel. Novembris paigutas Moskva sarnased kompleksid oma Kaliningradi enklaavi. Seal asuvad raketid oleksid võimelised katma vajadusel märkimisväärse osa Baltimaade õhuruumist.