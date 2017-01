Mida me teame Trumpi toimikust ja kui palju sellest vastab tõele?

Mis toimikus kirjas on?

Raport väidab, et Vladimir Putini juhitud Venemaa on Trumpi toetanud vähemalt viis aastat. Moskva eesmärk on lõhestada lääneriikide liitlassuhteid, muuta pärast Teise maailmasõja lõppu kehtima hakanud rahvusvahelist korda. Vastavalt raportile soovib Putin näha 19. sajandile omase suurvõimude poliitika tagasitulekut, kus suurriigid saavad oma huvisid edendada.

Memodes märgitakse, et Trumpile pakuti Kremli poolt erinevaid äritehinguid, aga Trump loobus neist. Lisaks andis Kreml Trumpile regulaarselt luureinfot, kaasa arvatud demokraatide ja teiste poliitiliste rivaalide kohta.

Seal tuuakse ka välja, et Vene spioonid panid kokku nii demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kui Trumpi toimiku. Clintoni toimiku sisu oli ohutu ja sisaldas peamiselt salamikrofonidega üleslindistatud vestlusi.

Donald Trump 2013. aasta novembris Moskvas koos tol aastal iludusvõistlusel Miss Universiumiks kroonitud Venezuelast pärit Gabriela Isleriga. Tagaplaanil vene ebajumalast poppstaar Filipp Kirkorov. FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Trumpi materjali võib aga kontrastina nimetada lausa plahvatuslikuks. Seal tuuakse välja Trumpi 2013. aasta visiit Moskvasse, kus toimus too aasta Miss Universumi iludusvõistlus. Raporti andmetel viibis Trump Ritz Carltoni hotellis, samas sviidis, mida oli kasutanud ka Barack Obama. Memos kirjeldatakse, kuidas Vene FBI agent sai oma valdusesse seksuaalseid seiku sisaldavat materjali hotellis toimunu kohta. «Trumpi teod Moskvas olid piisavad, et seeläbi sai FSB kasutada seda vajadusel väljapressimiseks,» märgitakse toimikus.

Kas see on tõsi?

Toimiku geopoliitikat puudutava osaga on keeruline mitte nõustuda. On selge, et Putini soov on lääne institutsioone, transatlantilisi suhteid ja ELi teadlikult nõrgestada. Viimased 16 aastat on ta püüdnud panna proovile Moskva silmis ebaausat USA hegemooniat ning tahtnud tuua Venemaa taas maailmapoliitikat määravate juhtriikide hulka.

Trumpi seksiskandaali väiteid sajaprotsendiliselt kinnitada ei saa ja kõik, mis tol aastal Ritz Carltoni hotelliseinte vahel juhtus, jääb spekulatsiooniks. Trump ise ütles eile peetud pressikonverentsil, et raporti puhul on tegu libauudisega.

Donald Trump eile New Yorgis pressikonverentsi andmas. FOTO: John Angelillo/SIPA/Scanpix

«See on kahtlane värk. Seda ei juhtunud,» sõnas ta. Samuti märkis Trump, et teab väga hästi, et hotellitube kuulatakse tihti pealt, sealhulgas ka Venemaal. «Ma olen väga ettevaatlik. Ma olen turvameestest ümbritsetud. Taolistes tubades võivad kaamerad olla kõige kummalisemates kohtades. Sa ei näe neid ja seega ka ei tea, et need olemas on,» lisas ta.

On teada, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) tegeb varjatult kõrge profiiliga sihtmärkide järgimisega ja Trump võis neile kindlasti huvi pakkuda. Aga see ei tähenda, et sellest jälg maas oleks. Igal juhul enne kui Putin oma ameti maha paneb - kui üldse - me seda kindlalt kinnitada ei saa.

Juri Skuratov. FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov eitas eile, et taolisi kompromiteerivaid materjale üldse kogutakse. See on vale. Näiteks näitas Vene televisioon 1999. aastal kaadrit Vene peaprokurörist Juri Skuratovist, kes oli voodis kahe noore naisega. Skuratov oli kaotanud nimelt sel ajal võimul olnud Vene presidendi Boriss Jeltsini soosingu. Toonane FSB juht lausus paljastavale skandaalile järgnenud pressikonverentsil, et orgiakaadrid olid tõesed. 1999. aastal juhis FSB-d Vladimir Putin.