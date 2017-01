Poola välisminister jäi maailma silmis naerualuseks

Waszczykowski ütles New Yorgis ajakirjanikele, et oli hiljuti kohtunud mitme Kariibi mere pildi esindajatega – sealhulgas Belize ja San Escobari poliitikutega. San Escobari nimelist riiki paraku maailmakaardilt ei leia.

Minister oli New Yorgis selleks, et teha lobitööd Poola koha heaks ÜRO Julgeolekunõukogus aastail 2018-2019. Ta selgitas hiljem, et tegu olnud vaid keelevääratusega: tegelikult mõlkunud tal meeles hoopis saareriik Saint Kitts ja Nevis.

«Kahjuks võib pärast 22 tundi lennukis ja mitut jätkulendu juhtuda, et keel vääratab,» lausus Waszczykowski.

Sellegipoolest puhkes sotsiaalmeedia tema apsaka peale elevile. «San Escobar toetab täielikult Poola kandidatuuri Julgeolekunõukogusse,» kirjutas üks hispaaniakeelne kasutaja.