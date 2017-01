Konflikt: kolm ebakõla Donald Trumpi ja tema ministrite vahel

Trumpiga suisa vastandlikke vaateid on väljendanud nii välis-, justiits- kui sisejulgeolekuminister.

Välisministrikandidaat Rex Tillerson

Suurim veelahe Trumpi retoorikaga ilmnes välisministri kohale esitatud Rex Tillersoni sõnavõtust. Tillerson teatas, et ta ei ole vastu Vaikse ookeani kaubandusleppele (Trans-Pacific Partnership) – millelegi, mille Trump on lubanud ribadeks rebida.

Samuti küsitleti Tillersoni senati ees Venemaa-küsimustes. Ta tunnistas, et süüdistused Vene häkkerite sekkumises valimisprotsessi on tõsiselt murettekitavad. Veel ütles Tillerson, et ta toetaks kaitserelvastuse müüki Ukrainale ning rääkis ka Vene-vastaste sanktsioonide tõhususest.

Mõlemad seisukohad on vastuolus varem Trumpi poolt öelduga.

Sisejulgeolekuministrikandidaat John Kelly

Kelly teatas senati ees, et on absoluutselt nõus kõigi Ühendriikide seadustega, mis keelavad nii waterboarding`uks nimetatud meetodi kui ka kõik teised piinamisviisid. Seegi seisukoht on risti vastupidi Trumpi omaledele, kes on praktika ainult heaks kiitnud. Kelly sõnas, et Genfi konventsioon on riigile endiselt teetähiseks.

Samuti üritas Kelly vähendada Trumpi Mehhiko-müüri lubaduse tähtsust. «Füüsilisest barjäärist iseenesest ei piisa. Kaitse peab olema mitmekihiline,» lausus ameeriklane. Ta rõhutas vajadust edendada partnerlust Ühendriikide ja Ladina-Ameerika riikide vahel – võitlemaks nii inim- kui uimastikaubandusega.

Justiitsministrikandidaat Jeff Sessions

Trumpi poolt pakutud piinamisvõtted lükkas tagasi ka kandidaat justiitsministri kohale Jeff Sesions, samuti lükkas ta tagasi plaani keelustada moslemite sisenemine riiki.

Mis puudutab waterboarding`ut, siis rõhutas Sessions, et kongress keelas piinamisviisi juba George W. Bushi võimu ajal. «Kongress muutis selle ning ka kõik teised piinamismeetodid riigis nii sõjaväe kui kõigi meie agentuuride jaoks illegaalseks,» lausus Sessions.

Ta võttis jutuks ka kurikuulsa plaani keelata moslemitele Ühendriikidesse tulek. «Ma ei toeta mõtet, et moslemitele kui usulisele rühmale tuleks keelata sisenmine Ühendriikidesse,» sõnas Sessions. «Meil on suurepäraseid moslemitest kodanikke, kes on siia nii mitmel moel panustanud,» lisas ta.