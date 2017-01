Briti eksspioonist Trumpi toimiku autor põgenes kodust ja kardab oma elu pärast

52-aastane Steele lahkus eile hommikul oma Surrey's asuvast kodust pärast seda, kui oli aru saanud, et on vaid aja küsimus, millal ta nimi avalikkuse ette jõuab.

Steele'ile lähedal seisev allikas ütles eile õhtul, et mees kardab nüüd, et sellele järgneb Moskvast võimalik tagasilöök, mis võib ta ohtu seada.

Alates 1990. aastast Briti salaluureteenistuse heaks Moskvas töötanud Steele pakkis eile hommikul kiirelt oma asjad, jättis oma kassi naabrite hoolde, öeldes neile, et peab mõned päevad ära olema.

Kui Steele eile hommikul põgenes, polnud tema abikaasa ja lapsed kodus.

«Ta küsis minult, kas ma oleksin nõus paar päeva tema kassi hoidma,» ütles naaber. «Ma ei tea täpselt, kuhu ta läks või kuidas temaga ühendust saada. Ma ei tea tegelikult temast eriti midagi, me ütleme ainult tere.»

«Tegelikult oleme me kõik siin ausalt öeldes päris salatsevad. Kõik, mida ma tema kohta tean, on see, et ta juhib mingisugust konsultatsiooniäri.»

Steele'i elumaja tagaõu. FOTO: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

Steele oli mänginud ohtlikku mängu juba kuid, andes ajakirjanikele vihjeid, mida ta oma vene allikatelt Trumpi ja Kremli vahelistest sidemetest teada oli saanud. Samuti oli ta raporti koostamise käigus leitud infot jaganud FBI-ga.

Trumpi Venemaa sidemete kohta andmeid koguma oli briti eksspiooni palganud Washingtoni firma. Algselt rahastasid raporti koostamist USA Trumpi-vastased vabariiklased, hiljem demokraadid, kirjutab Telegraph.

Steele'i 35-leheküljeline toimik oli mitmete USA ajakirjanike jaoks teada juba üle poole aasta, aga avaldamise vääriliseks muutus see alles siis, kui CNN teatas, et kaheleheküljeline kokkuvõte raporti sisust oli FBI kaudu jõudnud nii Trumpi enda kui ka Barack Obama lauale.