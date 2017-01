USA kaitseministri kandidaat: Venemaa üritab NATO-t lõhestada

«Täna on kõige tähtsam tunnistada tegelikkust sellisena nagu see on. Ja tuleb tunnistada, et härra Putin üritab NATO-t lõhestada,» ütles Mattis USA senatis kuulamisel, viidates Vene presidendile Vladimir Putinile.

Ta avaldas arvamust, et USA peab astuma lõimitud samme - majanduslikke, diplomaatilisi ja sõjalisi, samuti tegema tööd meie liitlastega, et tagada kohane kaitse.

Rääkides Vene-USA suhete väljavaadetest tervikuna, rõhutas erukindral, et ajalugu ei ole sirgjooneline.

«Meil on pikk nimistu katseid teha Venemaaga positiivses võtmes koostööd, kuid õnnestunud katsete nimekiri on suhteliselt lühike,» ütles Mattis.

Samuti tegeleb Mattise sõnul Hiina oma naabrite usalduse õõnestamisega.

Maailmakord on suurima rünnaku all alates Teisest maailmasõjast ning see lähtub peamiselt Venemaalt, terrorigruppidest ja Hiina tegevusest Lõuna-Hiina merel, sõnas ta.

«Venemaa tekitab suurt ärevust mitmel rindel ja Hiina õõnestab usaldust mööda oma perifeeriat,» sõnas Mattis.

USA vastvalitud president Donald Trump on korduvalt kiitnud Putini juhivõimeid ja kõnelenud tihedamate USA-Vene suhete poolt.

USA peab tegema koostööd Hiinaga nii palju kui võimalik, kuid olema samas valmis ka astuma vastu ebasobivale käitumisele, kui Hiina otsustab tegutseda USA huvide vastu, ütles Mattis.

Trump annab USA presidendina ametivande 20. jaanuaril.