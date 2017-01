Türgi: Venemaa nõustus USA osalusega Süüria-kõnelustel

"Ühendriigid peaksid olema kindlasti kutsutud, ning see on see, milles me Venemaaga kokku leppisime," ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ajakirjanikele Genfis pärast Küprose-teemalist rahvusvahelist konverentsi.

Venemaa ja Türgi vahendasid detsembris sõjast laastatud Lähis-Ida riigi vaherahu, millest USA osa ei võtnud, ehkki Washington on varasemate relvarahude juures olnud üks vahendajaist.

Viimane relvarahu jõustus 30. detsembril ning on toonud kaasa lahingutegevuse peatumise suures osas Süüriast. Samas on mõnel pool siiski esinenud kokkupõrkeid ja tulevahetusi.

"Me peame relvarahust kinni pidama," ütles Çavuşoğlu Genfis. "See on olemuslikult tähtis Astana kõneluste jaoks."

Türgi välisminister lisas, et kutsed saadetakse välja tõenäoliselt järgmisel nädalal.

"Keegi ei saa eirata Ühendriikide rolli. Ning see on Türgi põhimõtteline seisukoht," ütles ta. "Need, kes panustasid või kes võiksid panustada, peaksid seal olema, kuid mitte selleks, et olla perekonnafoto peal. Saate aru küll, mida ma mõtlen."

Çavuşoğlu sõnul on kõneluste eesmärk "jõuda poliitilise lahenduseni, mis on parim lahendus".

Süüria valitsuse, opositsiooni ja ÜRO läbirääkimised kavandatakse läbi viia Kasahstani pealinnas Astanas 23. jaanuaril.