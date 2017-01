Läänemerel ulatus laine kõrgus ligi 15 meetrini

Läänemere piirkonnas oli torm, puhus tugev tuul ja veetase tõusis ning ületus eelmine rekord, mis pärines 22. detsembrist 2004. aastast ja mis oli 14 meetrit, edastab The Local.

Torm Läänemerel / Martti Kainulainen/Lehtikuva/Scanpix

Ilmaeksperdid said lainekõrguse mõõtes laineid kümne minuti jooksul ning võrreldes kesmise kõrgusega 15- 20 lainet nende lainetega, mis olid kõrgemad. Enamiku lainete kõrgus oli 8,2 meetrit.

Kuid Botnia lahes olevate automaatpoide edastatud andmete kohaselt oli ka selliseid laineid, mida saab Läänemere piirkonnas pidada rekordilisteks.

Ühe Botnia lahes mõõdetud laine kõrgus oli 14,8 meetrit. Kui see lõplikult kinnitatakse, siis on see Läänemere uus ametlik lainekõrgusrekord.

Rootsis tekitas torm, mis liikus üle riigi lõunaosa, mitmeid elektrikatkestusi ja puude murdumisi.

Tormis sai kannatadaka Tallinki kruiisilaev Romantika, millel murdus radariantenn ning vesi jõudis illuminaatoritest kajutitesse, kui alus seilas Stockholmi ja Riia vahel.

Veel ühes Tallinki laevas Silja Symphony, mis seilas Helsingist Stockholmi, hukkus lainetuse tõttu kaks hobust.

Lisaks Läänemerele oli tugev torm ka Põhjamere piirkonnas, Briti saartel tuli rannaäärsete asulate elanikke evakueerida.

Möödunud aasta detsembris mõõtis Atlandi ookeani põhjaosas olev lainemõõdupoi Islandi ja Ühendkuningriigi vahel rekordlaine, mis oli 19 meetrine.