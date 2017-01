Damaskuse suletud piirkonnas toimunud enesetapurünnakus hukkus kaheksa inimest

Plahvatus toimus võtmetähtsusega Kafr Sousa piirkonnas, mis on osaliselt keelutsoon, kus asuvad riigi valitsusasutused ja luureteenistused. Rünnak siiski suletud piirkonnas ei toimunud.

Sellised rünnakud on Damaskuses harvad, kuna riigi pealinn on president Bashar al-Assadi kontrolli all, vahendab Al Jazeera.

Riiklik uudisteagentuur SANA teatas samuti plahvatustest ja lisas, et kiirabiautod kiirustavad sündmuskohale.

Mõned allikad kahtlustasid esialgu Iisraeli õhurünnakut, kuid selgus, et tegu oli siiski enesetapurünnakuga.

Süüria allikad on varem teatanud mitmest Iisraeli õhurünnakust Süüria territooriumil kogu kodusõja vältel, muuhulgas ka selles piirkonnas.

Iisraeli armee ei kommenteerinud AFP-le teateid.