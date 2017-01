Lõuna-Inglismaa rannikualasid ähvardavad tõsised üleujutused

Kagu-Inglismaal Jaywicki külas käisid politseinikud ukselt-uksele, et hoiatada elanikke täna hommikul algavate evakueerimistega seoses, mille põhjuseks on oodatavad paduvihmad ja tugev tuul.

Keskkonnaamet andis seitsmes piirkonnas tõsise üleujutuse hoiatuse, mille kohaselt võib esineda ka ohtu elule. Amet andis täiendavalt veel 68 madalama taseme tulvahoiatust, mis nõuavad kohest tegutsemist.

Politsei teatel kavatsetakse evakueerida veel täiendavalt 1100 elamut lähedalasuva Suffolki piirkonna rannikualal.

Kaitseministeerium teatas, et on saatnud sada sõdurit mereäärsesse Skegnessi linna, kus on tehtud ligi 3000 elanikule korraldus kodust lahkuda.

Tulvadeks valmistutakse pärast tihedat lumesadu Šotimaal, Põhja-Iirimaal ja osal Inglismaast.

Lumesaju eel tühistas Londoni Heathrow lennujaam enam kui 80 saabuvat ja väljuvat lendu. Heathrow's peaks tavapärane lennugraafik taastuma täna pärastlõunaks.