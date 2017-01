Biden: mind ja Obamat teavitati Trumpi toimikutest

Joe Biden kinnitas, et luureteenistused teavitasid möödunud nädalal teda ja Barack Obamat endise Briti luuretöötaja koostatud 35-leheküljelisest Vene allikatele põhinevast toimikust, kuid sõnas, et ei tema ega Obama ei palunud selle kohta täiendavat informatsiooni.

Bideni kabinet lisas, et luurejuhid tundsid kohustust raportist Obamat teavitada enne, kui see Trumpile avaldatakse. Biden sõnas, et on terve 35 lehekülje pikkuse raporti läbi töötanud.

Biden on esimene tippametnik, kes on tunnistanud, et teda varasemalt raportist teavitati.

Mitmed luureametnikud kinnitasid, et FBI direktor James Comey ja Donald Trump pidasid eraviisilise vestluse möödunud reedese luurebriifingu raames. Sel ajal teavitas Comey ametisse astuvat presidenti ka kaheleheküljelisest raporti lisast, milles väidetakse, et Venemaal on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali.

Lisaks arutati raporti lisa ka eelmisel nädalal senatis toimunud kinnisel julgeolekubriifingul.

Kolmapäeva õhtul helistas Rahvusliku Julgeolekukeskuse direktor James Clapper Trumpile, et siluda süüdistusi, mida Trump on julgeolekuteenistuste suunas teinud.

Clapper avaldas erakorralise avaliku teadaande, milles väljendas pahameelt lekete suhtes ja sõnas, et ei usu, et julgeolekuteenistustel oleks «erafirma julgeolekudokumendiga» midagi pistmist.

Ta lisas, et luureteenistused ei ole raportis oleva info põhjal teinud mingeid järeldusi, kuid peab vajalikuks, et rahvaesindajatel oleks võimalikult selge pilt kõigest, mis võib mõjutada rahvuslikku julgeolekut.