Venemaal Jaroslavlis oli abordivaba päev, millega mälestati kiriklikku süütute tapatalgut

Venemaa õigeusukirik Jaroslavli oblasti kirikujuhid kuulutasid 11. jaanuari «vaikusepäevaks, mil ei panda toime mitte ühtegi aborti» ja seda toetasid kohalikud tervishoiuvõimud, edastab The Independent.

11. jaanuarist saab Jaroslavlis iga-aastane abordikeelupäev.

Venemaal on ravikindlustatud naistele abort tasuta, kuid samas tahaks nii õigeusukirik kui mitmed religioossed kogukonnad abordi keelata.

Jaroslavli diötsees teatas oma leheküljel, et abordivaba päev on pühendatud Petlemma lastele, kes tapeti kuningas Herodese käsul. Kuninga eesmärgiks oli hävitaja vastsündinud Jeesus, kelle kohta teati, et temast saab inimkonna päästja. 11. jaanuaril ei tohi Jaroslavli mitte üheski riiklikus meditsiiniasutuses ja haiglas viia läbi aborte».

Kohaliku meedia teatel kontrollisid meditsiiniametnikud selle ajutise keelu täitmist ja selle keeluga kutsuti liituma ka erakliinikuid.

Jaroslavli õigeusukirikutes süüdati 11. jaanuarl mäletusküünlad lastele, kes kuningas Herodese tõttu elu kaotasid.

Vene õigeusukirik teatas möödunud aasta septembris, et käivitab abordivastase kampaania. Selle algatajaks oli Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill, kes allkirjastas dokumendi, milles nõutakse kogu Venemaal abordi keelustamist.

Patriarh Kirill / Ramil Sitdikov/Sputnik/Scanpix

Lisaks soovivad kiriku esindajad, et riik ei maksaks enam aborte kinni. Terviseekspertide arvates tooks selline toetusest loobumine ja abortide keelamine kaasa põrandaalused kliinikud, kus naiste elu on ohus.

Venemaa avalikkus pooldab abordi tegemise võimalust ning 72 protseni venelastest soovib, et abordiseadused jääksid selliseks nagu need on praegu.