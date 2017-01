Ungaris migrante löönud operaator mõisteti vangi

Petra Laszlo filmis 2015. aasta septembris põgenikke, kes murdsid politseikordonist läbi. Kaamera püüdis linti selle, kuidas naine lõi kaht põgenevat inimest, nende seas oli ka väike tüdruk. Hiljem pani ta jala ette väikelast kandnud mehele.

Kohtunik Illes Nanasi sõnul oli Laszlo käitumine vastuolus ühiskondlike normidega ning ta lükkas süüaluse apellatsiooni tagasi.

Naine õigustas end, öeldes: «Ma pöördusin ja nägin sadu inimesi enda suunas jooksmas. See oli väga hirmutav.» Videost on aga selgesti näha, et ta otsib ise vastasseisu.

Naine tunnistas kohtus, et on saanud vihateo eest surmaähvardusi.