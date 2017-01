Venemaa dekriminaliseerib «traditsioonide kaitseks» koduvägivalla

Ülikonservatiivne duumasaadik Jelena Mizulina, kes on naiste- ja pereõiguse komitee juht, tegi ettepaneku eemaldada Vene kriminaalkoodeksist koduvägivalla punkt. Selle rahuldamisel ei saa ohvrid enam seaduslikel alustel süüdistusi esitada.

«Traditsioonilises vene kultuuris on laste ja vanemate suhe olnud rajatud vanemate autoriteedile,» sõnas Mizulina duumaistungil. «Seadused peaks seda traditsiooni toetama.»

Ettepanekut toetas kokku 368 duumasaadikut, vastu oli vaid üks rahvaesindaja.

Eelmise aasta juulis algatas president Vladimir Putin eelnõu, mille kohaselt koduvägivald kriminaliseeriti esimest korda Venemaa ajaloos. Mizulina ja tema toetajad on seaduse vastu häälekalt protesteerinud.

«Pereliikmete vastu toime pandud vägivald peaks olema halduskohtu pärusmaa. Te ei tahaks ju, et inimesed kõrvakiilu eest kaheks aastaks vangi saadetaks ja kogu eluks kriminaaliks kuulutataks,» põhjendas Mizulina.

Otsus on leidnud tugevat vastuseisu naisõiguslaste seas, kes usuvad, et see muudab koduvägivalla ohvrid veelgi haavatavamaks.

«Need seadusandjad usuvad, et kodustele türannidele on trahvid sobivamad kui kriminaalne karistus,» sõnas aktivist Aljona Popova.