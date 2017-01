FBI-d küsitletakse Clintoni e-kirjade skandaali asjus

Föderaalse Juurdlusbüroo otsus teatada tema eraserverist lekkinud kirjavahetuse uurimise alustamisest vahetult enne valimisi kahjustas Clintoni sõnul tõsiselt tema võiduvõimalusi.

Justiitsministeeriumi ametnik teatas, et uurimine keskendub asjaoludele, mis viisid FBI juhi James Comey otsuseni algatada Clintoni e-kirjadega seotud uurimus enne valimisi.

Peaprokurör Michael Horowitz sõnas, et otsustas avada uurimuse uuesti paljude organisatsioonide ja avalikkuse tungival soovil.

Kuigi FBI loobus viimaks Clintoni süüasja menetlemisest, leiab Demokraatlik Partei, et Comey teadaanne kahjustas enne valimisi nende kandidaadi mainet ning neil on kahtlusi, et FBI juhi otsused olid poliitiliselt motiveeritud.

Julgeolekuagentuurid ei avalikusta üldiselt informatsiooni juurdluste kohta, mis ei lõpe süüdimõistva otsusega.

Kõnealused e-kirjad pärinevad ajast, mil Hillary Clinton teenis välisministrina. Teda süüdistatakse eraserveri kasutamises salastatud informatsiooni sisaldava kirjavahetuse pidamiseks.