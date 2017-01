Venemaa saadab Süüriasse lennukeid juurde

Kuigi riigi ainuke lennukikandja «Admiral Kuznetsov» ning mitu teist sõjalaeva asusid juba möödunud reedel kodu poole teele, siis uued lennukid on analüütikute hinnangul mõeldud tegema tasa kaotust tulejõus.

Värske tehnika jäi Vahemere kohal tehtud satelliidipiltidele. Neilt on näha, et lisaks hävitajatele liigutas Moskva president Bashar al-Assadi käes oleva Latakia linna baasi teisigi üksuseid. Režiimimeelne uudisportaal al-Masdar väitis, et neid hakatakse kasutama mässajate käes oleva Idlibi provintsi vallutamiseks.

Moskva on oma osaluse kohta Süürias varem korduvalt väärinformatsiooni esitanud. Mullu märtsis teatas president Vladimir Putin, et riik on oma eesmärgi saavutanud ja alustab vägede tagasitõmbamisega. Selle asemel ägenesid hoopis järgnevatel kuudel Vene lennukite rünnakud mässuliste käes olnud Aleppo linna osale.

«Venemaa avaldused Süüriast tagasitõmbumise kohta on mõeldud ainult poliitiliseks tarbimiseks – ütlemaks Vene rahvale, et asi on korras ning lühike operatsioon läbi, nagu lubatud,» kommenteeris Suurbritannias elav uuringuanalüütik Justin Bronk Telegraphile.

«Tõde on ilmselt see, et Venemaa jätab märkimisväärse hulga vägesid veel mitmeks aastaks Süüriasse,» lisas ta. «Tõendid on Latakia ja Tartusi baaside ja rajatiste laiendamise näol ilmselged.»

2015 septembris alanud Moskva sekkumine muutis Süüria kodusõja kulgu, keerates jõudude tasakaalu president Bashar al-Assadi kasuks.