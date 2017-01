Trumpi tulevase julgeolekunõukogu töötaja doktoritöö osutus plagiaadiks

Väitekirja uurides selgus, et selles on kasutatud praktiliselt muutmata kujul ilma viitamata terveid lõike teistest teaduslikest töödest. Mõnel juhul viitas Crowley küll allikale, kuid ei kasutanud jutumärke.

Leid on lisandus CNN-i pühapäevasele avaldusele, et Crowley 2012. aastal ilmunud raamat «What the (Bleep) Just Happened?» plagieeris enam kui 50 lõiku võõrastest kolumnidest, artiklitest, Wikipediast ning ühel juhul ka kiropoodi veebilehelt.

Hoolimata uudistest jätkab Trumpi meeskond Crowley kandidatuuri toetamist. «Igasugune katse Monicat diskrediteerida ei ole midagi muud kui poliitiliselt motiveeritud rünnak, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale tegelikelt probleemidelt, mis siin riigis valitsevad,» sõnas üleminekuvalitsuse kõneisik CNN-ile.

Crowleyt süüdistati plagiaadis ka 1999. aastal, mil üks lugeja märkas, et Crowley kirjutatud Wall Street Journali kolumn oli kahtlaselt sarnane 1988. aastal ilmunud Paul Johnsoni kirjatükile väljaandes Commentary.

Pärast avastust väljastas ajakiri vabanduse, milles mainis, et kui nad oleks plagiaadist teadlikud olnud, ei oleks nad artiklit avaldanud.

Crowley määramine Julgeolekunõukogu kõneisikuks ei vaja senati heakskiitu.