Kudrin: venelaste usaldamatus pidurdab reforme

«Meil usaldatakse presidenti, kuid kui me vaatame parlamendi, politsei, ministeeriumite usalduse taset, on see madal – allpool 30, 25 või isegi 15 protsenti,» ütles Kudrin täna Gaidari foorumil.

«Põhiliste võimuasutuste sedavõrd madala usaldustaseme juures on reforme väga raske ellu viia,» rõhutas ta – tõdedes, et samal ajal ei usalda kodanikud ka üksteist.

«Kui küsitakse, kas te usaldate tundmatuid inimesi, vastab meie maal 60-70 protsenti inimesi eitavalt. See on väga suur usaldamatuse tase. Samas usaldab sama suur hulk inimestest oma suhtlusringkonda kuulujaid,» osutas minister.

«Tulevikumudeli piirjooned seonduvad meil tööviljakuse suurenemisega, riigireformiga, eraalgatuse edendamisega, inimkapitali ja Venemaa kui tarkade, tervete, loominguliste inimeste riigi loomisega,» jätkas Kudrin.

Tema arvates tuleb võtta suund avatud lõimumisele maailmamajandusega. «Kogu meie välispoliitika tuleb allutada tehnoloogilisele arengule,» osutas ta.

Arengu tähtis tingimus on ka kodanike usaldus asutiste ja üksteise vastu, rõhutas ta veel kord.

Ta juhtis tähelepanu veel ühele Vene majanduse aspektile, mida peab väljakutseks. «Eelarvesüsteemi tulude ennustus väheneb 2035. aasta poole isegi küllalt kõrget kasvutempot arvestades. Toormesektori osa vähenemisel majanduses kaovad sellest laekuvad maksud,» hoiatas Kudrin.

Tema ennustuse alusel toimub 2020.-2021. aastani Venemaal tõsine murrang eelarvetulude kahanemise suuna.

«Kas me saame sedasi kokku tõmbuda? Need käärid meil jäävad,» ütles Kudrin ja märkis, et Venemaa peab otsima teisi tuluallikaid, mis on osalt seotud maksusüsteemi muutmisega.