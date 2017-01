Trumpi toimikute levitamisele aitas kaasa endine Briti suursaadik

Sir Andrew Wood, kes teenis viis aastat Moskvas Briti suursaadikuna, kohtus möödunud novembris Kanadas USA senaator John McCainiga.

McCaini ja Sir Andrew` kohtumine leidis aset rahvusvahelise julgeolekukonverentsi raames Halifaxis. McCain küsis seal austatud diplomaadi arvamust endise MI6 agendi Christopher Steele`i koostatud julgeolekutoimiku kohta, milles leidus Trumpi kompromiteerivat materjali.

McCain oli kohtumisel kuuldust nii mures, et võttis Kanadast naastes isiklikult ühendust FBI juhi James Comeyga, kellele informatsiooni edastas. See moodustas osalise aluse eelmisel nädalal Donald Trumpile ja Barack Obamale esitatud julgeolekuraportile Vene mõju kohta USA valimistel.

Meedia on üritanud sestsaati teha kindlaks Briti suursaadiku isikut, kellega McCain konverentsil kohtus ja kellega ta väidetavast kompromiteerivast materjalist rääkis.

«Jah, ma kohtusin konverentsil senaator McCaini ja tema abidega,» tunnistas Sir Andrew väljaandele The Independent.

«Donald Trumpi ja Venemaa küsimus oli õhus ja sellest rääkimine oli loomulik. Me arutasime võimalikke tegevusi, millega Venemaa võib seotud olla. Lisaks rääkisime probleemidest, millega Donald Trump võib silmitsi seista, kui peaks ilmnema, et keegi üritab talt midagi kompromiteerivat materjali kasutades välja pressida,» lausus Sir Andrew.

Sir Andrew, kes sai pärast 1995.-2000. aastal Venemaal suursaadikuna teenimist Tony Blairi nõunikuks, lisas: «Ma tahan rõhutada, et mina ei edastanud toimikuid McCainile ega kellelegi teisele, ja ei olnud neid ka tol hetkel näinud. Ma ei tunne Christopher Steele`i, kuid tema tegevust vaadates jääb mulje, et ta tegutseb väga professionaalselt ja põhjalikult.»

«Me rääkisime senaator McCainiga ka Venemaa häkkerite tegevusest USA valimistel. Mul on raske uskuda, et Donald Trump sellest midagi ei teadnud. Minu vaade asjadele on see, et tegu on tõsiste teemadega ja neid peaks uurima. Ma ei arva, et ma oleks midagi valesti teinud,» sõnas Sir Andrew.

Steele, kes oli töötanud luureagendina Moskvas, sai Trumpi poliitilistelt oponentidelt tellimuse uurida väiteid, et Putini valitsus üritab USA valimisi manipuleerida.

Tema tööna valmis mitu raportit, mis väitsid, et Venemaal on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali, mis muuseas hõlmavad ka salvestusi hotellitoas toimunud perverssustest. Lisaks ilmnes väiteid, et Kreml valmistas üle viie aasta ärimeest ette saamaks «Moskva kandidaadiks» Valges Majas.

Ühendriikide luureteenistused ei ole väiteid tõeseks tunnistanud, kuid lisasid nad siiski manusena Trumpile ja Obamale esitatud raportisse allika usaldusväärse tausta tõttu. USA luureteenistuse andmeil sisaldas raport ka teistelt allikatelt pärinevat informatsiooni.

Lisaks teavitati raporti sisust enne lekitamist väidetavalt ka Briti luureteenistust. Tavaprotseduuride kohaselt peaks sellise kaliibriga informatsioonist teavitama ka peaministrit ja asjassepuutuvaid kabinetiliikmeid.

See aga tähendaks seda, et Suurbritannia välisminister Boris Johnson pidi peaaegu kindlasti teadma toimikust oma möödunud nädalal aset leidnud visiidil Ameerika Ühendriikidesse, kus ta Trumpi ametnikega kohtus.