Obama sulges ukse Kuuba sisserändajatele

Ühes oma viimastest otsustest riigipeana tühistas Obama alates 1960ndatest aastatest kehtinud reeglid, mis lubasid kommunistlikust Kuubast põgenenud inimestel saada kergendatud korras USA kodakondsuse.

Obama ütles avalduses, et otsus aitab ühtlustada USA immigratsioonipoliitikat.

«Kuuba kodanikud, kes püüavad siseneda ebaseaduslikult Ühendriikidesse ning kellele ei laiene humanitaarabikord, saadetakse maalt välja kooskõlas USA õiguskaitse prioriteetidega,» ütles Obama.

Kuuba valitsus tervitas otsust ja nimetas seda tähtsaks sammuks edasi kahepoolsetes suhetes.

Castro valitsus tervitas ühtlasi ka Obama otsust tühistada programm, mis lubas Kuuba meditsiinitöötajatel taotleda Ühendriikides varjupaika.

Samas kutsus Havanna USA kongressi tühistama Kuuba regulatsiooniseadust aastast 1966, mis on veel üks täiendav meede, mis annab kuubalastele immigratsioonialase eelisstaatuse. Kuuba valitsus märkis, et see ei vasta kahepoolsete suhete hetkekontekstile.

Külma sõja aegsel poliitikal olid kaugeleulatuvad ja laiapõhjalised mõjud, mis muutsid nii Kuuba kui Ühendriikide nägu.

Ühendriikide kunagine seadus anda kuubalastele immigratsioonialane eelisstaatus meelitas miljoneid kuubalasi saareriigist põgenema. See tõi endaga kaasa kommunistliku riigi majanduse stagneerumise ning kujutas endast tõsist ajude äravoolu Kuuba ühiskonnale. Samal ajal tähendas üha kasvav kuubalaste kogukond Ühendriikides arvestatavat poliitilist, kultuurilist ja majanduslikku jõudu.

Tänasel päeval on Ühendriikide umbes 325 miljonist elanikust 1,8 miljonit kuuba verd inimest. Kuuba päritolu on ka 2016. aasta presidendivalimistel vabariiklaste seas kandideerinud Marco Rubio ja Ted Cruz.

Kuubaga seotud temaatika on osariikides nagu Florida alati poliitika esirinnas. Terved põlvkonnad poliitikuid on olnud erakordselt ettevaatlikud seoses kommentaaridega Havanna suhtes kehtestatud majandussanktsioonide tühistamisele.

Kuna Kuuba ja USA poliitilised suhted muutusid aastatega järjest leebemaks, nägid paljud taolist immigratsioonipoliitikat anakronistliku igandina, mis paraku vaid julgustas eluohtlikku mereteekonda ette võtma.

Taolised kaalutlused viisid president Bill Clintonit aastal 1995 vastu võtma seadust, mis küll muutis immigratsioonipoliitikat, kuid läks sellega paljude hinnangul vaid poolele teele. Clinton otsustas, et merel tabatud kuubalased saadetakse tagasi koju.