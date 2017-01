Süüria süüdistab Iisraeli raketirünnakutes

Süüria režiim ei täpsustanud, kas neil on kavas rünnakule sõjaliselt vastata. Damaskuse teatel on tegu viimasel ajal juba kolmanda taolise vahejuhtumiga.

Riiklik uudisteagentuur SANA vahendas armee avaldust, mille kohaselt tulistati mitu raketti pärast südaööd Tiberiase järve äärest, mis jääb Mezzeh' lennuväljast poolesaja kilomeetri kaugusele edelasse. Armee ei täpsustanud, kas rünnakus tuli ette inimkaotusi.

Damaskuse elanikud teatasid mitmest plahvatusest, mis pealinna raputasid. Mezzeh' lennuvälja on valitsusväed kasutanud rünnakuteks mässuliste vastu, kes kontrollivad alasid pealinna vahetus läheduses. Lennuväli on varemalt ka mässuliste tule alla sattunud.

Süüria armee märkis, et Iisrael toetab oma rünnakutega terroristlikke rühmitusi, mis võitlevad Süüria valitsusega. Valitsus teatas viimati 7. detsembril, et Iisrael tulistas maa-maa tüüpi rakette, mis siis langesid Mezzeh' lennuvälja lähedale. Nädal enne seda kirjutas SANA, et Iisraeli hävituslennukid tulistasid Liibanoni õhuruumist kaks raketti Damaskuse äärelinna suunas.

Iisraeli sõjavägi on keeldunud vahejuhtumeid kommenteerimast, ka tänasele rünnakule ei ole juudiriik kommentaari andnud.

Rahvusvaheline üldsus on pidanud tõenäoliseks, et Iisrael on korraldanud aastate jooksul arvukalt õhurünnakuid Süürias, kus on sihtmärgiks võetud arenenud relvasüsteemid nagu Venemaal toodetud õhutõrjeraketid ja Iraani raketid. Samuti on sihtmärkide hulka kuulunud Liibanoni äärmusrühmituse Hizbollah' positsioonid Süürias. Grupeering on saatnud tuhandeid oma võitlejaid Süüriasse võitlema koos president Bashar al-Assadi vägedega.

Iisraeli parempoolne kaitseminister Avigdor Lieberman ütles hiljuti, et tema valitsuse seisukoht on vältida sekkumist Süüria sõtta.