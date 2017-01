Hiina meedia: Trump riskib Hiina-Ameerika sõjaga

Hiina vihjas Donald Trumpi poolt välisministrikandidaadiks esitatud Rex Tillersoni väljaütlemistele, mille järgi takistatakse riigil ligipääsu tehissaartele, mille Peking Lõuna-Hiina merele ehitanud. Kui väidete juurest jõutakse tegudeni, siis võivad meedia hinnangul kaks riiki parem juba kokkupõrgeteks valmistuda.

Hiina taotleb endale pea kogu Lõuna-Hiina merd, sattudes seeläbi vastuollu mitmete oma naabrite ja ka Taiwaniga. Tillerson ei täpsustanud, kuidas ta kavatseks Hiinal ligipääsu takistada, kuid võrdles Pekingi projekti Moskva tegevusega Krimmis.

«Hiinal jagub piisavalt tugevust ja otsusekindlust, et kindlustada: säärane kaosekülvamine ei osutu edukaks… kui Washington ei taha just Lõuna-Hiina merel täiemõõdulist sõda, siis kõik teised katsed Hiinat takistada on mõttetud,» avaldas kommunistliku partei kontrollitud ajalehe Global Times juhtkiri.

Valitsuse ametlik vastus oli vaoshoitum. Välisministeeriumi kõneisik Lu Lang kommenteeris vaid, et Ameerika-Hiina suhted põhinevad koostööl, konfliktide puudumisel ja ühistel huvidel.