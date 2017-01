Maailma riigid kogunevad Iisraeli hukka mõistma

Lähis-Ida rahukohtumist võõrustab Prantsusmaa ja see on lahkuva USA presidendi Barack Obama valitsuse viimane võimalus väljendada oma seisukohti sel teemal.

Reedel AP käsutusse jõudnud rahukohtumise lõppavalduse mustandis ärgitatakse Iisraeli ja palestiinlasi kinnitama ametlikult taas pühendumist kahe riigi lahendusele.

Dokumendis kinnitatakse, et rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Iisraeli muudatusi 1967. aasta eelsetes piirides, kui sellega ei ole nõus mõlemad pooled. «Ainus viis kestva rahu saavutamiseks on läbirääkimistega saavutatud lahendus, millega kaks riiki, Iisrael ja Palestiina, elavad kõrvuti rahus ja julgeolekus,» seisab avalduses.

Iisrael on asustanud 600 000 kodanikku Läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma – okupeeritud aladele, milles palestiinlased näevad oma tulevase riigi osana. Iisrael hõivas alad 1967. aasta sõjas, kuid rahvusvaheline kogukond ei tunnusta neid juudiriigi osana.

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis detsembris vastu resolutsiooni, milles taunitakse ebaseaduslikke asundusi. USA jättis kasutamata vetoõiguse, mida Iisraeli puudutavate avalduste puhul on harilikult tehtud ja jäi erapooletuks. Resolutsioon võeti vastu häältega 14-0.

Pühapäevasel kohtumisel osalev USA välisminister John Kerry – kelle jaoks see on üks ametiaja viimastest välisesinemistest – ütles detsembris hüvastijätukõnes, et Iisraeli asunduste jätkuv laiendamine seab ohtu kahe riigi lahenduse. Ta taunis ka palestiinlaste rünnakuid Iisraeli tsiviilelanikele ja vägivalla õhutamist.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on välistanud 1967. aasta eelsete piiride juurde naasmise, sest paljud tema valitsuskoalitsiooni marurahvuslastest on Palestiina iseseisvuse vastu ja toetavad asunduste laiendamist.

Netanyahu ei tunnistas ÜRO resolutsiooni ja süüdistab Obama administratsiooni Iisraeli selja taga vandenõu sepitsemises.Iisrael on keeldunud osalemast pühapäevasel konverentsil Prantsusmaal, sest Netanyahu sõnul on see suunatud tema riigi vastu.

Seevastu palestiinlased – keda samuti konverentsile kutsutud ei ole – tervitavad prantslaste algatust. Palestiina president Mahmoud Abbas külastab Prantsusmaad konverentsile järgnevatel nädalatel.