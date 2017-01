Berliini rünnaku ohvrite lähedased nõuavad riigilt kompensatsiooniks sadu miljoneid eurosid

Berliinis töötav jurist Andreas Schulz ütles eile Saksa väljaandele Der Tagesspiegel, et kuna Breitscheidplatz jõuluturu turvameetmed olid olematud, kaaluvad nüüd ohvrite pered oma kannatuste kompenseerimiseks riigilt raha nõuda.

Väljaande andmetel on Schultz esitanud Berliini linnavõimudele ja vastavatele riigiasutustele ka järelpärimise, kas nad olid teadlikud kõrgendatud terroriohust Saksamaa jõuluturgudel.

Rünnakus kannatada saanud mehe elukaaslane lausus eile väljaandele, et kompensatsiooni ei küsita selleks, et seeläbi rikastuda. «Aga on oluline, et neile, kes peavad nüüd edasi elama vajades eriabi, see kulu kompenseeritaks. Ja kui seda välja ei maksta, esitan ma kaebuse,» kommenteeris Petra K.

Naise sõnul viibis ta partner pärast õnnetust mitu päeva koomas, tal on siiani tugevad peavigastused ja tõenäoliselt läheb taastusravi maksma kolossaalse summa.

«Siiani on võimud kõiges kiirelt abiks olnud ja bürokraatia kõrvale jätnud,» lisas ta.

Üksteist rünnakus viga saanud inimest viibivad jätkuvalt intensiivravis, märkisid ametivõimud.