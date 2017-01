18 aastat tagasi imikuna röövitud tüdruk leiti üles

1998. aasta juulis kaduma läinud Kamiyah Mobley leiti üle vihje abil. Osariigi ametivõimud mõistsid lapseröövis süüdi 51-aastase Gloria Williamsi.

Tüdrukule oli pandud uus nimi ja ta elas Willamsi peres, arvates, et naine on tema ema. Mobley ülesleidmisest on teavitatud ka tema bioloogilist perekonda.

Mobley isik tehti kindlaks DNA testi abil.

Tüdruku on hea tervise juures, normaalne 18-aastane naine, ütles Jacksonville'i šerif Mike Williams.

Alates 1998. aastast oli politsei saanud kadunud tüdruku kohta 2500 vihjet, aga möödunud aastal saadud vihje oli see, mis lõpuks lahenduse tõi.

Mobley oli vaid kaheksa tundi vana, kui tervishoiu töötajana esinenud Williams ta endaga kaasa võttis, öeldes tüdruku pärisemale, et lapsel on palavik ja seetõttu peab ta kontrolli viima. Ta läks imikuga toast välja ja kadus.

«On juba ohvri enda otsustada, kas ja kuidas ta oma bioloogilise perekonnaga ühendust võtta tahab. Ohver on praegu juba täiskasvanu,» kommenteeris šerif.

«Ta vajab aega, et seda kõike läbi seedida. Me tahame austada tema privaatsust ja palume, et ka teie seda teeksite,» ütles ta pressikonverentsil ajakirjandusele.