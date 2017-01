Süürias hukkus lahingus üle 30 džihadisti ja valitsussõduri

IS-i pealetungis Deir Ezzori linnale hukkus vähemalt 12 valitsussõdurit ja 20 džihadisti, vahendas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Nii vaatluskeskus kui Süüria riiklik uudisteagentuur SANA teatasid ka kahe tsiviilisiku surmast IS-i raketitules linna valitsuse kontrollitavale piirkonnale.

Samanimelise naftarikka provintsi pealinnas Deir Ezzoris, mida džihadistid on piiranud juba 2015. aasta algusest, elab umbes 200 000 inimest.

IS püüab vallutada tervet linna, sealhulgas lähedalasuvat võtmetähtsusega lennuvälja.

Keskuse juhi Rami Abdel Rahmani sõnul oli laupäevane rünnak linnale kõige vägivaldsem enam kui aasta jooksul.

Ta ütles, et IS kasutab nii tunnelipomme kui suitsiidivõitlejaid, samas kui Süüria ja liitlaste sõjalennukid korraldasid džihadistide positsioonidele õhurünnakuid.

«Daesh koondab oma vägesid, et rünnata Deir Ezzorit ja murda läbi valitsusvägede liinist,» lausus Süüria sõjaväeallikas AFP-le IS-i araabia akronüümi kasutades.

Tema sõnul püüdsid džihadistid lõigata läbi lennuvälja ja linna ühendava tee, kuid valitsuse vasturünnak nurjas selle plaani.

«Sõjalennukid ründasid Daeshi varustusteid kõikidel lahinguväljadel lennuvälja ümbruses,» märkis ta.

Türgi ja Venemaa vahendusel saavutatud ja 30. detsembril jõustunud üleriigiline vaherahu IS-i ei hõlma.

Diplomaatilised jõupingutused Süüria kuus aastat kestnud kodusõja lõpetamiseks on seni ebaõnnestunud, kuid Moskva ja Ankara on väljendanud lootust, et hiljem sel kuul Astanas peetavad kõnelused viivad poliitilise lahenduseni.