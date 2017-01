Viieaastane tüdruk kõndis pärast avariid rohkem kui kilomeetri kaugusele abi otsima

Meediaväljaande Globo News andmetel sai laps vigastada, kui pereauto ümber paiskus ja puud tabas, kuid tal õnnestus aknast välja pääseda.

Õnnetus juhtus Brasiilia läänepiirkonnas Campo Grande lähedal maanteel ja selles hukkusid tüdruku ema 34-aastane Madilene Godoi ja 52-aastane isa Reinaldo dos Santos.

Emal õnnestus enne surma last veenda, et too peab minema abi otsima. Tüdruk kõndis rohkem kui kilomeetri kuni nägi tee ääres heina niitnud talumeest.