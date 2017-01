Brasiilia vanglas tapeti veel kolm kinnipeetavat

"Me teame, et vähemalt kolm vangi on tapetud, sest me nägime nende päid," ütles riikliku vanglaameti juhataja Zemilton Silva. Kohaliku meedia andmetel on ohvreid kokku üle kümne.

Rivaalitsevate jõukude vahel lahvatas vägivald seekord Alcacuzi kinnipidamisasutuses, mis on suurim Rio Grande do Norte osariigis.

Uued ohvrid tõstsid jaanuarikuu vanglamässude seeria ohvrite arvu üle saja.

Rahutused said alguse Anisio Jobimi karistuskompleksist osariigi pealinnas Manauses ning sellele järgnesid mässud veel mitmes vanglas. Võimud said need kiiresti kontrolli alla, kuid mitte enne, kui lähedalasuvast Antonio Trindade kinnipidamiskohast pääses põgenema 72 vangi lisaks neile 112-le, kes varem olid tunnelivõrgustiku kaudu pagenud Anisio Jobimi vanglast.

Brasiilia vanglad on ülerahvastatud ja alarahastatud. Brasiilia justiitsministeeriumi andmeil oleks 622 000 kinnipeetava mahutamiseks vaja vanglates 50 protsenti ruumi juurde.

Oktoobris hukkus Brasiilias rivaalitsevate jõukude arveteõiendamisest alguse saanud rahutustes ühes vanglas 33 kinnipeetavat.