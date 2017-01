Rootsi suurlinnades kasvavad jõhker vägivald ja relvakuriteod

Malmös leidis aset umbes 150 ja Stockholmis üle 100 tulistamise, mis oli märkimisväärne tõus võrreldes 2015. aastaga. Malmö, Stockholmi ja Göteborgi tulistamistes on viimase kolme aasta jooksul tapetud üle 60 inimese.

Asjatundjate hinnangul on kuritegelike jõukude ja võrgustikega seotud relvakuriteod kasvanud Rootsis kogu viimase 25 aasta jooksul.

«Taolised kuriteod on olnud kasvuteel,» ütles Rootsi kuriteoennetusnõukogu osakonna juht Daniel Vesterhav.

Äsja tapetute hulgas on 16-aastane teismeline, kes lasti eelmisel neljapäeval maha Malmö bussipeatuse juures. Suur osa Rootsi tulistamistest on aset leidnud sisserändajate kogukondades, kus politseil on suuri raskusi oma ametikohustuste täitmisega.