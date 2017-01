Vatikanis avati Palestiina saatkond

«Me oleme väga tänulikud, et Püha Tool töötab pühal maal õiglase ja kestva rahu tagamise nimel ning samuti esimese Palestiina saatkonna eest Vatikanis,» ütles Abbas. «Oleme uhked, et meie maa on kristluse sünnikoht.»

Palestiina vastne suursaadik Vatikanis sõnas, et saatkonna avamine on Palestiina jaoks väga oluline saavutus.

Iisrael uudise kohta seni avaldust teinud ei ole.

Vatikan on kindlameelselt väitnud, et Palestiina- Iisraeli konflikti parimaks rahumeelseks lahenduseks on kahe iseseisva riigi loomine.