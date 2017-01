Briti poliitik: Venemaa jälgib kõiki olulisemaid riigiametnikke

Endine Briti parlamendiliige ja välisministeeriumi ametnik Chris Bryant väidab, et sattus ka ise Kremli huviorbiiti ja isikuid nagu välisminister Boris Johnson jälgitakse kindlasti.

Avaldus järgnes USA luureagentuuri raportile, milles seisab, et Venemaa sekkus novembris Ühendriikides toimunud presidendivalimistesse. Väidetavalt omab Venemaa 20. jaanuaril presidendiks saava Donald Trumpi kohta tema mainet kahjustavat materjali, kaasa arvatud seksivideoid.

Trump ise on raporti sisu ümber lükanud ja väidab, et tegu on tema vastaste loodud võltstõenditega.

«Iga minister, kelle töö on seotud Venemaaga, võib kindel olla, et Moskva üritab nende kohta andmeid koguda,» ütles Bryant ja lisas, et välisministeerium ei saa julgeolekukaalutlustel sellel teemal sõna võtta.

Bryant on valjuhäälne Venemaa presidendi Vladimir Putini kriitik. Ta sõnas, et on isiklikult Kremli manipulatsiooni kogenud. 2012. aastal väitis Bryant, et Moskva korraldas tema vastu homofoobse kampaania. Venemaa eitab tegu.