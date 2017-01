Eiffeli torni investeeritakse 300 miljonit eurot

Eiffeli torni ehitamisel ei arvatud, et see püsima jääb, kuid rohkem kui sada aastat hiljem on see saanud Pariisi sümboliks ja seda külastab iga aasta rohkem kui seitse miljonit turisti.

300 miljoni euroga soovitakse muuhulgas täiendada julgeolekumeetmeid, lühendada torni pääsemise pikki ootejärjekordi ja ehitada vihmas ning lumes ootajatele varjualune.

Plaan tuleb peale teadet, et 2024. aasta olümpiamängud toimuvad Pariisis.

Investeering suurendab praegust Eiffeli torni 13,7 miljoni euro suurust aastaeelarvet 45 protsenti.