Pariisis arutatakse Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessi

Konverents korraldatakse ilma iisraellaste ja palestiinlasteta, kuid Prantsuse diplomaatide sõnul kohtuvad Palestiina liider Mahmoud Abbas ja Prantsuse president Francois Hollande lähinädalatel, et konverentsi tulemusi arutada.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu valitsus on olnud kindlalt konverentsi vastu, öeldes, et ainult otsekõnelused palestiinlastega saavad lõpetada pikaajalise konflikti. «Täna Pariisis kogunev konverents on kasutu konverents,» ütles ta iganädalase valitsusistungi alguses ministritele. «Seda koordineerisid prantslased ja palestiinlased eesmärgiga kehtestada Iisraelile tingimused, mis ei vasta meie rahvuslikele vajadustele.»

Palestiinlased on aga mitmepoolset lähenemist tervitanud lootuses, et läbirääkimised Iisraeliga ei ole lõpetanud Läänekalda okupeerimist.

Iisraeli ja Palestiina esindajad on kutsutud konverentsi kokkuvõtet kuulama, kuid kohtumisel nad ei osale.

Pingetele piirkonnas lisas kuumust USA presidendiks valitud Donald Trumpi teade, et ametisse astudes kolb ta USA saatkonna Tel Avivist Jerusalemma. «Kui USA presidendiks valitud Donald Trump tõepoolest otsustab kolida Ühendriikide saatkonna Iisraelis Tel Avivist Jeruusalemma, oleks sellel tõsised tagajärjed,» ütles Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault tänasel kohtumisel.

Ayrault avaldas Prantsuse televisioonile antud intervjuus lootust, et Trump siiski leiab, et saatkonna kolimine on võimatu.