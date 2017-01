Knesseti spiiker: mul oli NSV Liidus hullem kui palestiinlastel, kuid mul ei tulnud pähegi ennast tänaval õhku lasta

-Miks on lääne meedias sage narratiiv Iisraelist kui kaabakast ja araablastest kui tema ohvritest?

Pärast Teist maailmasõda on terves maailmas levinud veendumus, et nendel, kellel on halb, on alati õigus. Kuid sageli ei vasta see tõele ning sageli pole tõde nende pool, kes halvasti elavad. Palestiina teab seda väga hästi ja on aastakümneid sellele mänginud. Nad ei vastuta mitte millegi eest, ei terroriaktide ega muu eest, kuna neil on paha elada.

Meile räägiti varem, et Gaza sektor kannatab Iisraeli okupatsiooni tõttu. 2005. aastal toodi Gazast ära nii sõdurid kui ka asunikud, kuid sellest ei hakanud parem ei palestiinlastel ega araablastel. Ja kui palestiinlane sõidab veoautoga rahvahulka, siis kostab hääli, et neile tuleb selline käitumine andestada, kuna neil on halb. Kui maailmast kaoks arusaam, et õigus on kõigil neil, kes justkui millegi pärast kannatavad, siis muutuksid paljud asjad paremaks.

-Halb või hea. Kui vaadata, millised õigused on araablastest elanikel nende autokraatsete valitsejatel riikides ja Iisraelis, siis on neil kurioossel kombel viimases õigusi ning vabadusi rohkem. Ning ka elatustase kõrgem…

Omal ajal öeldi mulle: «Te ju ometi mõistate, millises meeleheites inimene oli, kui ta lõhkeseadeldisega bussi peale istus? Inimene on valmis väljapääsmatusest ennast koos teistega ära tapma!»

Vastasin, et ma ei saa sellistest inimestest aru. Mul oli Nõukogude Liidus halvem kui mõnel keskmisel palestiinlasel. Mind ähvardati tappa ja tappa ähvardati ka minu perekonda. Sellegi poolest ei tulnud mulle mitte kunagi pähe mõtet, et võtaksin kätte noa ja tapaksin ära selle KGB ohvitseri naise või lapsed, kes seda ähvardas teha. Mul ei tulnud mõttessegi ennast kuskil rahvasummas koos teistega õhku lasta, ehkki KGB andis endast kõik, et minu elu hävitada. Ühelegi normaalsele inimesele ei tule sellised mõtted pähe.