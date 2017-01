Austria: asüülitaotluste arv vähenes mullu rohkem kui poole võrra

Kui 2015. aastal oli asüülitaotlusi 90 000, siis mullu esitas taotluse 42 100 inimest.

Asüülitaotlejate arv moodustab umbes 0,5 protsenti Austria elanikkonnast.

Uudisteagentuuri APA avaldatud dokumendis aga ütleb siseminister Sobotka, et asüülitaotlejate arv on endiselt «kõrgel tasemel».

Langusele vaatamata on asüülitaotlejate arv kaks korda nii kõrge kui 2014. aastal ja ligi kolm korda kõrgem kui 2013. aastal, märkis ministeerium, lisades, et enamus taotlejatest on pärit Afganistanist, Süüriast, Iraagist ja Pakistanist.