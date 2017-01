Kerry kutsus Trumpi administratsiooni osalema Süüria rahukõnelustel

Kerry ütles pühapäeval Pariisis pärast Lähis-Ida rahukonverentsi ajakirjanikele, et ta toetab kohtumist, mida Venemaa, Türgi ja Iraan korraldavad 23. jaanuaril Kasahstani pealinnas Astanas ning USA-le «oleks väga hea» olla seal esindatud.

Kerry avaldas lootust, et Astana kohtumisel tehakse edusamme ja see viib Genfi kõneluste taasalustamiseni, mis on suunatud üleminekuvalitsuse moodustamisele ja valimiste korraldamisele Süürias.

Venemaa edastas kutse Trumpi riiklikuks julgeolekunõunikuks saavale Michael Flynnile detsembris.